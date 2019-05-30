В Нижнем Тагиле в ДТП пострадал человек
Сегодня, 14:45ПроисшествияФото: МДПС Местоположение ДПС | Нижний Тагил
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В Нижнем Тагиле произошла автоавария на перекрёстке улицы Юности и Ленинградского проспекта. По словам очевидцев, есть пострадавшие.
Сюжеты: Нижний Тагил
На место уже прибыла скорая помощь. Свидетели сообщают, что пострадал как минимум один человек — его уже увезли медики. По предварительным данным, на перекрёстке при повороте столкнулись «Лада Калина» и внедорожник.
Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила не смог предоставить оперативный комментарий.
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