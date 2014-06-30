В Нижнем Тагиле пропала 18-летняя школьница (ФОТО)

Рост девушки 163 сантиметра, плотного телосложения, лицо круглое, волосы русые длинные. Пользуется очками. Была одета в черную кожаную куртку, бежевую трикотажную кофту, темные узкие брюки, туфли на высокой платформе. Через плечо перекинута сумка, на которой изображена собака.

Она жила то у бабушки, то с нами, с родителями. В последнее время жила у нас. Утром пожелал ей ни пуха ни пера. Поцеловал в щёчку, пожелал успехов. Саша ушла. Всё, в обед телефон был уже недоступен, а преподаватели сказали, что в институт в тот день она вообще не приходила, - рассказал сайту E1.RU отец девушки Константин Гофман. – Мы не ругались, ничего… Единственное, проблемы с учёбой у неё последнее время были.

Родители в тот же день обратились с заявлением о пропаже дочери в полицию. Вместе с правоохранителями они обошли всех друзей и знакомых Саши, но те ничего не смогли прояснить.

Запросил детализацию звонков, посмотрел записи в соцсетях, никаких зацепок. Телефон её лежит дома разряженный. Ещё пропала зубная щётка. Это наводит на мысль, что ушла сама. Но из-за чего и куда? - недоумевает папа Саши. – Поиски не прекращаем. Может, она уехала в другой город, может, у кого-нибудь в саду отсиживается.

Всех, кто знает о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить информацию по телефонам: 97-71-02 (дежурная часть ОП № 18), 47-71-60 (группа розыска) или «02».