Беспечность в обращении с огнем стала причиной пожара на Вагонке в Нижнем Тагиле

В пожарной службе Нижнего Тагила сообщили, что звонок о пожаре на улице Володарского поступил диспетчеру в 18:39. Горела небольшая, площадью 10 квадратных метров, постройка со строительными материалами. В воздух поднимался большой столб черного дыма.