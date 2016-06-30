Беспечность в обращении с огнем стала причиной пожара на Вагонке в Нижнем Тагиле
30 июня 2016, 15:35ПроисшествияДенис Таратонов
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Пожар, вспыхнувший на территории стройки в Дзержинском районе 29 июня, произошел из-за того, что неизвестные тагильчане проявили неосторожность при обращении с огнем.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пожарной службе Нижнего Тагила сообщили, что звонок о пожаре на улице Володарского поступил диспетчеру в 18:39. Горела небольшая, площадью 10 квадратных метров, постройка со строительными материалами. В воздух поднимался большой столб черного дыма.
На место выезжали сотрудники 30-й пожарной части. Пожарная техника была представлена двумя автоцистернами. Как считают пожарные дознаватели, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц рассказали журналисту.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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