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Беспечность в обращении с огнем стала причиной пожара на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Беспечность в обращении с огнем стала причиной пожара на Вагонке в Нижнем Тагиле

30 июня 2016, 15:35ПроисшествияДенис Таратонов
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