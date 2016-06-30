ДТП на ул. Красногвардейская стало причиной утреннего затора в Нижнем Тагиле (ФОТО)
30 июня 2016, 09:50Происшествия
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30 июня в Нижнем Тагиле случилось дорожно-транспортное происшествие на улице Красногвардейская напротив съезда к пансионату для ветеранов и инвалидов «Тагильский».
Сюжеты: Нижний Тагил
В аварии пострадали две иномарки. Белая Тойота столкнулась с коричневым автомобилем Ниссан Ноут.
От удара капот и передняя часть Тойоты существенно деформированы, у второго участника аварии повреждения менее серьезные. Информации о пострадавших нет.
В результате аварии на данном участке дороги образовался затор при движении со стороны южного въезда в Нижний Тагил в сторону центральной части города.
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