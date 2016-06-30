На выезде из Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила перевернулась автоцистерна: были эвакуированы жители близлежащих домов (ФОТО)
30 июня 2016, 13:30ПроисшествияПавел Щербина
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Инцидент произошёл 29 июня в 13:40 в Екатеринбурге на ул. Павловская, в том месте, где автомобили поворачивают на Серовский тракт, чтобы ехать в сторону Нижнего Тагила.
Сюжеты: Екатеринбург
Опрокинувшаяся цистерна перевозила пропан. Утечки газа из цистерны не произошло, тем не менее, на месте происшествия дежурили пожарные. Дорога была немедленно перекрыта. Сотрудники ГИБДД организовали пути объезда. Жители близлежащих домов были эвакуированы, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
Ночью 29 июня глава района Екатеринбурга, где произошёл инцидент (Вячеслав Трапезников), рапортовал на своей страничке в социальной сети об окончании необходимых мероприятий и о том, что эвакуированные жители могут вернуться домой.
Фото:Александр Шакиров
Фото из социальных сетей
ФОТО: служба спасения «Сова»
© Эрик Х., TagilCity.ru
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