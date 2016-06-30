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На выезде из Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила перевернулась автоцистерна: были эвакуированы жители близлежащих домов (ФОТО)
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На выезде из Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила перевернулась автоцистерна: были эвакуированы жители близлежащих домов (ФОТО)

30 июня 2016, 13:30ПроисшествияПавел Щербина
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