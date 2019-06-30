В деревне под Каменском-Уральским пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 00:50 на улице Комиссаров в деревне Монастырка под Каменском-Уральским. За рулём автомобиля Ford Focus, который со слов очевидцев, сбил девушку, находился 34-летний местный житель. С места аварии он скрылся, его личность была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В момент обнаружения полицейские предположили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, освидетельствование подтвердило этот факт. На данный момент решается вопрос о задержании водителя. В ГИБДД дополнительно отметили, что на подростках не было одежды со светоотражающими элементами.

Этой же ночью на 35-м километре автодороги водитель Daewoo врезался в вышедшего на проезжую часть лося. В результате ДТП 23-летний водитель автомобиля погиб на месте. Двое пассажиров получили травмы, лось погиб.