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В деревне под Каменском-Уральским пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В деревне под Каменском-Уральским пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку

Сегодня, 21:23ПроисшествияФото: E1.RU
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