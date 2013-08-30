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В охраняемом природном парке под Нижним Тагилом – свалка бытовых отходов. А всего леса захламили на 2 гектара
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В охраняемом природном парке под Нижним Тагилом – свалка бытовых отходов. А всего леса захламили на 2 гектара

30 августа 2013, 09:55Происшествия
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