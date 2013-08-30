В охраняемом природном парке под Нижним Тагилом – свалка бытовых отходов. А всего леса захламили на 2 гектара

Сообщается, что общая площадь захламления – 2,5 гектаров. Среди территорий – участок «Висимского парка» (Природный парк «Река Чусовая»), свалка в 250 метрах от жилого дома по улице Комсомольская в поселке Висим (за деревянным мостом через реку Утка), несколько куч мусора на протяжении 100 метров вдоль обочины грунтовой дороги к Висмо-Уткинску, а также территории Николопавловского и Висимского участковых лесничеств, районы населенных пунктов п. Новоасбест, п. Висим, п. Черноисточинск.