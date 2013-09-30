На ГГМ авария: легковушка врезалась в грузовик (ФОТО)

Об этом сообщает пользователь Максим Заварзин в группе «Типичный Тагильчанин». Он рассказывает, что 29 сентября ночью на ГГМ в районе магазина «Монетка» ВАЗ-2112 на большой скорости влетел в грузовой автомобиль. На месте ДТП работала бригада сотрудников ДПС.

Кроме того, как выяснилось, что водитель отделался сравнительно небольшими увечьями, а вот пассажир, к несчастью, был доставлен в реанимацию в городскую больницу.

Фотография предоставлена сообществом «Типичный Тагильчанин»

Отметим, что пользователи паблика также напомнили о том, что и в прошлом году на том месте была авария. Доказательство тому – фотография на карте Google.

Фотография с Google.Maps