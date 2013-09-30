На ГГМ авария: легковушка врезалась в грузовик (ФОТО)
30 сентября 2013, 09:35Происшествия
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Накануне в Нижнем Тагиле произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, в котором есть пострадавшие.
Об этом сообщает пользователь Максим Заварзин в группе «Типичный Тагильчанин». Он рассказывает, что 29 сентября ночью на ГГМ в районе магазина «Монетка» ВАЗ-2112 на большой скорости влетел в грузовой автомобиль. На месте ДТП работала бригада сотрудников ДПС.
Кроме того, как выяснилось, что водитель отделался сравнительно небольшими увечьями, а вот пассажир, к несчастью, был доставлен в реанимацию в городскую больницу.
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Фотография предоставлена сообществом «Типичный Тагильчанин»
Отметим, что пользователи паблика также напомнили о том, что и в прошлом году на том месте была авария. Доказательство тому – фотография на карте Google.
Фотография с Google.Maps
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