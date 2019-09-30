Возле детской больницы в Нижнем Тагиле обнаружили труп мужчины
Сегодня, 11:27ПроисшествияФото: pixabay.com
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30 сентября около 8 утра в Нижнем Тагиле у детской городской больницы на улице Окунева обнаружили труп мужчины. Это подтвердила заместитель руководителя следственного отдела по Дзержинскому району Наталья Попова.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По словам Поповой, личность погибшего установлена, ему было 66 лет. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
Вероятнее всего, он просто шёл в поликлинику — она там рядом,рассказала TagilCity.ru Наталья Попова.
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