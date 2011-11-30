Тагильчанка, нарушившая правила дорожного движения, ударила сотрудника ГИБДД
30 ноября 2011, 18:06Происшествия
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Вчера, 29 ноября, около 18:15, в Нижнем Тагиле у дома № 31 по улице Ильича на Вагонке 52-летняя женщина попыталась перейти дорогу на красный свет. Это увидел сотрудник ГИБДД, который в это время дежурил на этом аварийном перекрестке.
Он остановил нарушительницу и начал составлять протокол. По заявлению пресс-службы областного Управления ГИБДД, в этот момент женщина ударила по лицу инспектора. Чем закончилась потасовка, пресс-служба не уточняет.
Известно, что сотрудник ГИБДД не стал скрывать произошедшее и, чтобы привлечь драчунью к ответственности, отправился в травмпункт снимать побои. Медики поставили пострадавшему диагноз «ушиб мягких тканей лица». Женщину же доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Ее ожидает наказание за нападение на сотрудника полиции при исполнении.
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