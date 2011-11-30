Тагильчанка, нарушившая правила дорожного движения, ударила сотрудника ГИБДД

Он остановил нарушительницу и начал составлять протокол. По заявлению пресс-службы областного Управления ГИБДД, в этот момент женщина ударила по лицу инспектора. Чем закончилась потасовка, пресс-служба не уточняет.

Известно, что сотрудник ГИБДД не стал скрывать произошедшее и, чтобы привлечь драчунью к ответственности, отправился в травмпункт снимать побои. Медики поставили пострадавшему диагноз «ушиб мягких тканей лица». Женщину же доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Ее ожидает наказание за нападение на сотрудника полиции при исполнении.