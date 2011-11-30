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Тагильчанка, нарушившая правила дорожного движения, ударила сотрудника ГИБДД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка, нарушившая правила дорожного движения, ударила сотрудника ГИБДД

30 ноября 2011, 18:06Происшествия
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