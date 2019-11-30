В Нижнем Тагиле скончался тренер СШОР «Уралец» по дзюдо Владимир Ивушкин
29 ноября на 54 году жизни скончался мастер спорта СССР по дзюдо, тренер СШОР «Уралец» Владимир Вячеславович Ивушкин, сообщается на сайте администрации Нижнего Тагила.
Владимир Вячеславович проработал тренером 20 лет. За это время его воспитанники не раз становились чемпионами и призерами чемпионатов и первенств области, региональных соревнований, всероссийских и международных турниров, первенств России, входили в состав сборной команды УРФО по дзюдо.
Одна из его воспитанниц, Ксения Чибисова, является мастером спорта международного класса. С 2002 года по настоящее время она водит в состав сборной России по дзюдо. Ксения стала призером чемпионатов мира и Европы, а также участвовала в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Ивушкин занимался общественной деятельностью, являлся членом областной федерации дзюдо. Также он проводил подготовку к всероссийскому турниру по дзюдо памяти Д. И. Туржевского, открытым областным и городским соревнованиям.
Прощание состоится в воскресенье, 1 декабря, в 14:30 часов по адресу: г. Нижний Тагил ул. Челюскинцев, 47, ритуальный комплекс «Реквием».