В Нижнем Тагиле скончался тренер СШОР «Уралец» по дзюдо Владимир Ивушкин

Владимир Вячеславович проработал тренером 20 лет. За это время его воспитанники не раз становились чемпионами и призерами чемпионатов и первенств области, региональных соревнований, всероссийских и международных турниров, первенств России, входили в состав сборной команды УРФО по дзюдо.

Одна из его воспитанниц, Ксения Чибисова, является мастером спорта международного класса. С 2002 года по настоящее время она водит в состав сборной России по дзюдо. Ксения стала призером чемпионатов мира и Европы, а также участвовала в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Ивушкин занимался общественной деятельностью, являлся членом областной федерации дзюдо. Также он проводил подготовку к всероссийскому турниру по дзюдо памяти Д. И. Туржевского, открытым областным и городским соревнованиям.