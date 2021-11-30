Раскрыты подробности обнаружения тела пропавшей экс-главреда уральского издания

Раскрыты подробности обнаружения тела пропавшей экс-главреда уральского издания
Раскрыты подробности обнаружения тела пропавшей экс-главреда уральского издания
Сегодня, 12:12ПроисшествияФото: страница Наталии Поповой в Facebook
После кончины 42-летней Наталии Поповой, которая работала главным редактором издания Е1 следственный комитет и свердловский главк сделали совместное заявление. Тело было найдено 29 ноября в квартире. На связь журналистка не выходила почти две недели.

Во время осмотра места происшествия и тела погибшей признаков криминальной смерти не обнаружено. Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

Женщина была в одежде, а дверь в квартиру закрыта изнутри, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

При этом на месте записок не было обнаружено. На данный момент отрабатываются разные версии произошедшего, в том числе и проблемы со здоровьем.

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