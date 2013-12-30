В конце прошлой недели в Нижнем Тагиле два человека погибли в пожарах

В пятницу, 27 декабря, в МЧС поступило сообщение о пожаре в селе Серебрянка. По улице Первомайская в 3:58 горел дом №62 – дом на двух владельцев. Уничтожено домашнее имущество, кровля, стены. Данный пожар унес жизнь 37-летней женщины. По предварительной причине, погибшая нарушила правила обращения с огнем. Полностью пожар удалось ликвидировать лишь к 8:17.

Другой пожар произошел в поселке Горбуново на улице Радужная. У дома №12 сгорела кровля, повреждено перекрытие частной бани. По данным МЧС причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Пожар удалось полностью потушить примерно за час.

И еще один пожар с летальным исходом произошел в поселке Северный. По улице Днепропетровская, в доме №1 горела квартира №4. Из пожара удалось спасти 8 человек. Однако 65-летний житель не смог выбраться из пекла и погиб. По предварительным данным все произошло по причине неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом виде. Пожар был потушен меньше чем за час.

Тагильчане, в преддверии праздников будьте осторожны с огнем, а тем более в обращении с пиротехническими изделиями!