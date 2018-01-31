Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
12 квартир в Нижнем Тагиле оказались затоплены кипятком из-за прорыва трубы (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

12 квартир в Нижнем Тагиле оказались затоплены кипятком из-за прорыва трубы (ВИДЕО)

31 января, 17:30Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»