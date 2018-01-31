12 квартир в Нижнем Тагиле оказались затоплены кипятком из-за прорыва трубы (ВИДЕО)

Утром 30 января в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошла коммунальная авария. Лопнула труба с горячей водой на чердаке дома № 40 по Ленинградскому проспекту. В результате аварии кипятком оказались залиты все квартиры в одном из подъездов, а также лестничные клетки.

Как рассказала пенсионерка, которая живет в одной из пострадавших квартир, вода с потолка перестала капать только к вечеру. По ее словам, кипятком оказались залиты потолок и стены, а из-за сырости в квартире начали отходить обои.

От затопления пострадал подъезд и 12 квартир. Как пояснили жильцы, еще утром у них отключили воду и отопление, а ремонт лопнувшей трубы начался ближе к обеду. Все это время жильцы оставались без отопления.

Одной из причин аварии коммунальщики считают износ труб, сейчас часть труб на чердаке дома заменена. Тепло в квартиры жильцов вернулось к вечеру, однако сейчас они обеспокоены тем, кто будет восстанавливать квартиры после потопа. По словам коммунальщиков, сейчас пострадавшим от затопления нужно обратиться с заявлением в управляющую компанию, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

Напомним, аналогичный случай произошел 25 января в доме по ул. Никитина в Нижнем Тагиле: там 2 квартиры оказались залиты кипятком из-за лопнувшей батареи.