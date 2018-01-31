Лжеминер нижнетагильской больницы оштрафован на 10 тысяч рублей

Весной 2017 года в единую диспетчерскую службу Тагила поступило сообщение от неизвестного с информацией о заложенной в здании Демидовской больницы бомбе. Сообщение было передано в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское».

Демидовская городская больница руководит тремя филиалами, в связи с чем начальником МУ МВД России «Нижнетагильское» полковником полиции Ибрагимом Абдулкадыровым было принято решение о тщательной проверке каждого помещения с обеспечением безопасности всех пациентов.

В результате ложного сообщения для проведения мероприятий по антитеррористической защите были привлечены оперуполномоченные, эксперты-криминалисты, следователи, осуществившие оцепление сотрудники патрульно-постовой службы, Управление Росгвардии, бригады скорой медицинской помощи, пожарные расчеты и представители городского центра защиты населения. В официальном заявлении МУ МВД России «Нижнетагильское» сказано, что был нанесен значительный материальный ущерб всем службам, оказывающим экстренную помощь жителям города.

Приговор обвиняемому вынесен по статье 207 части 1 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», со штрафом в размере 10 тысяч рублей.