Пропавшая 80-летняя пенсионерка из Берёзовского найдена мёртвой
31 января, 22:05Происшествия
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Азалия Савина, пропавшая в Берёзовском в Рождество, найдена мёртвой.
31 января поступила информация о судьбе пропавшей ранее Азалии Савиной.
Пенсионерка не вернулась домой 7 января, и с того момента семья и близкие ничего не знали о её местонахождении.
Как сообщает E1.ru, нет точной информации о том, где обнаружили тело пенсионерки, и при каких обстоятельствах наступила смерть. Известно лишь то, что родственники опознали пропавшую женщину.
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