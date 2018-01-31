Пропавшая 80-летняя пенсионерка из Берёзовского найдена мёртвой

Пенсионерка не вернулась домой 7 января, и с того момента семья и близкие ничего не знали о её местонахождении.

Как сообщает E1.ru, нет точной информации о том, где обнаружили тело пенсионерки, и при каких обстоятельствах наступила смерть. Известно лишь то, что родственники опознали пропавшую женщину.