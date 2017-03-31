Черные лесорубы оставили без электричества шесть населенных пунктов в Свердловской области

Без электричества остались: Кашино, Ольховка, Сысерть , Каменки и др. Сейчас электроснабжение почти полностью восстановлено, пишет «Правда УРФО» .

Установлено: в 14 часов 31 марта неизвестные, проводя лесозаготовку, спровоцировали технологическое нарушение в работе линии электропередачи «Гидромаш – Свобода». Информация о ЧП передана правоохранителям, которые установят круг лиц, причастных к инциденту.