Черные лесорубы оставили без электричества шесть населенных пунктов в Свердловской области
31 марта 2017, 17:50Происшествия
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По вине черных лесорубов, проводящих несанкционированную вырубку леса вблизи ЛЭП, несколько населенных пунктов Свердловской области остались без света.
Без электричества остались: Кашино, Ольховка, Сысерть, Каменки и др. Сейчас электроснабжение почти полностью восстановлено, пишет «Правда УРФО».
Установлено: в 14 часов 31 марта неизвестные, проводя лесозаготовку, спровоцировали технологическое нарушение в работе линии электропередачи «Гидромаш – Свобода». Информация о ЧП передана правоохранителям, которые установят круг лиц, причастных к инциденту.
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