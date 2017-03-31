Газовик из Кировграда попал под суд: по его вине семья отравилась угарным газом

Об обстоятельствах сообщили в прокуратуре региона:

Судом установлено, что Сумин, работая слесарем внутридомового оборудования комплексно-эксплуатационной службы ЗАО «ГАЗЭКС» в г. Кировграде, на основании договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования 4 февраля 2016 года проводил плановые работы по проверке работоспособности газового водонагревателя в квартире жительницы г. Кировграда. Нарушив правила ремонта внутридомового газового оборудования, Сумин по окончании работ не установил газоотводящую трубу на патрубок водонагревателя, не обеспечил герметичность их соединения.

За проведенные работы слесарь получил деньги от пострадавших.

Позже в этот же день двое малолетних детей потеряли сознание. Матери также стало плохо, но она успела вызвать главу семейства домой. Медики госпитализировали семью с диагнозом «отравление угарным газом».

В суде свои ошибки слесарь не признал. Однако суд, основываясь на доводах обвинения, вынес приговор – ограничение свободы сроком на один год.