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Семья с детьми перевернулась на иномарке в поле под Нижним Тагилом (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Семья с детьми перевернулась на иномарке в поле под Нижним Тагилом (ФОТО)

31 мая 2016, 20:00ПроисшествияДенис Таратонов
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