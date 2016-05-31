Семья с детьми перевернулась на иномарке в поле под Нижним Тагилом (ФОТО)

ДТП случилось между поселком Первомайский и селом Краснополье. Муж с женой, а также два ребенка, одному из которых 7 лет, а второму 7 месяцев, находились в автомобиле «Mitsubishi Carisma». По какой-то причине автомобиль съехал с дороги и перевернулся в поле, сообщил Центр защиты населения Нижнего Тагила.

Основной удар принял на себя автомобиль. Несмотря на то, что он довольно сильно пострадал, его пассажиры получили лишь несколько ушибов и царапин. Медики осмотрели пострадавших и не обнаружили серьёзных травм. После отказа от госпитализации вся семья была отпущена домой.

Сейчас дорожной полиции предстоит установить причину этого происшествия.

Несколькими днями ранее под Петрокаменском иномарка врезалась в дерево и перевернулась. От удара водитель погиб на месте. Пассажир получил серьёзные травмы и позже скончался в больнице.