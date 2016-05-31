В Нижнем Тагиле в ночном ДТП на ул. Садоводов пострадали водитель и пассажир иномарки (ФОТО)
1 июня 2016, 00:55ПроисшествияАлександра Логинова
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Ночная авария произошла в Нижнем Тагиле в районе 23 часов на улице Садоводов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Легковой автомобиль Мазда Демио двигался по улице Садоводов. Как сообщил пассажир иномарки редакции TagilCity.ru, машина налетела на бордюр.
ГИБДД уже были, зафиксировали ДТП, ждем скорую рассказал пассажир.
У автомобиля серьезные повреждения передней части, в том числе от кузова отсоединился бампер. В машине сработала подушка безопасности на месте водителя. Лобовое стекло на месте пассажира серьезно разбито.
Во время беседы с журналистом редакции пострадавший пассажир жаловался на плохое самочувствие: левая рука у него не двигалась. Водитель пострадавшей машины из авто не выходил, ожидая прибытия медиков. Проезжавший мимо наряд ППС оказал пострадавшим помощь, вызвав медицинскую помощь.
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© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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