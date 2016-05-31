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В Нижнем Тагиле в ночном ДТП на ул. Садоводов пострадали водитель и пассажир иномарки (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле в ночном ДТП на ул. Садоводов пострадали водитель и пассажир иномарки (ФОТО)

1 июня 2016, 00:55ПроисшествияАлександра Логинова
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