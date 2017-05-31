2-летний екатеринбуржец попал в больницу в результате ЧП на почте: посетитель из очереди распылил на него газ

Вечером 30 мая в уральской столице произошло ЧП. В одном из почтовых отделений посетитель прошел без очереди и устроил скандал. Участником конфликта стал мужчина, пришедший на почту со своей женой и малолетним ребенком.

Он стоял в очереди впереди скандалиста и сделал замечание мужчине, чтобы тот не пытался пройти без очереди. Но тот достал газовый баллончик, брызнул им на семью с ребенком и убежал.

Газ попал в глаза малышу: его отвезли в травмпункт, где медики оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

Полиция устанавливает личность хулигана. Ребенок направлен на судебно-медицинское освидетельствование для определения степени вреда здоровью.

Одна из читательниц Е1.RU высказала свое мнение по поводу случившегося:

Люди, очнитесь, что с вами происходит, откуда такая жестокость. А если ребёнок был бы астматиком, он бы умер на месте. Надеюсь, наша полиция поймает его и надолго отправит в места не столь отдалённые.