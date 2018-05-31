Два человека пострадали в смертельном ДТП с лосем на Серовском тракте (ФОТО)
31 мая, 08:30Происшествия
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30 мая на 177-м километре трассы Екатеринбург - Серов водитель иномарки сбил лося.
Сюжеты: Екатеринбург
Авария произошла примерно в 14:30. Водитель за рулём машины Ravon не сумел избежать столкновения и сбил животное. Лось погиб на месте.
В машине помимо 55-летнего водителя находился 51-летний пассажир. Люди получили травмы, вскоре их госпитализировали.
Отмечается, что в результате столкновения с лосём у автомобиля значительно повредилась крыша, передаёт E1.ru.
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Фото: E1.ru
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