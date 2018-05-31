Два человека пострадали в смертельном ДТП с лосем на Серовском тракте (ФОТО)

Авария произошла примерно в 14:30. Водитель за рулём машины Ravon не сумел избежать столкновения и сбил животное. Лось погиб на месте.

В машине помимо 55-летнего водителя находился 51-летний пассажир. Люди получили травмы, вскоре их госпитализировали.

Отмечается, что в результате столкновения с лосём у автомобиля значительно повредилась крыша, передаёт E1.ru.