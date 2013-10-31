На улице Орджоникидзе в Нижнем Тагиле ДТП (ФОТО)
31 октября 2013, 16:20Происшествия
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Сегодня в первой половине дня на улице Орджоникидзе между домом №31 и Машиностроительным техникумом произошло дорожно-транспортное происшествие.
К сожалению, подробности на данный момент неизвестны, есть лишь фото с места событий. Фотографию опубликовал в группе «Типичный Тагильчанин» юзер Артем Третьяков. По фото видно, что на большой скорости иномарка сбила пешехода.
Судя по повреждениям на машине и крови – последствия могут оказаться трагичными. Возможно, под машину попал один из учащихся техникума, однако, пострадавшим могла оказаться и пациентка «Женской консультации», которая находится там буквально в двух шагах.
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