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На улице Орджоникидзе в Нижнем Тагиле ДТП (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На улице Орджоникидзе в Нижнем Тагиле ДТП (ФОТО)

31 октября 2013, 16:20Происшествия
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