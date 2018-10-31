Напали на ТЦ: банда налетчиков предстанет перед судом в Екатеринбурге

По данным следствия, ранним утром 7 сентября 2017 года молодые люди, трое из которых были с битами, вошли в ТРЦ «Кит» на улице Амундсена. Они избили охранников и начали вскрывать магазины сотовой связи. За несколько минут обвиняемые похитили сотовые телефоны на общую сумму около 1 млн рублей.

Далее грабители скрылись с места преступления, однако один из них поскользнулся и упал. Его задержали охранники ТЦ. Впоследствии полиция задержала всех нападавших. Пятерых из них на время следствия заключили под стражу, остальных – под домашний арест.