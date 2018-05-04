Частный жилой дом сгорел на ул. Бондина в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Вечером 3 мая на ул. Бондина в Нижнем Тагиле сгорел частный жилой дом.

Пожар, площадь которого составила 84 кв. м, охватил жилой дом и близлежащие надворные постройки. Пожар удалось локализовать к 20.46. На месте пожара работали 11 огнеборцев и четыре единицы спецтехники, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.



Фотографиями, на которых виден дым от произошедшего пожара, поделилась с TagilCity.ru тагильчанка, гулявшая в это время в центре Нижнего Тагила.



Черный дым был виден из центра города, -- рассказала Юлия.

25 апреля в Верхней Салде сгорели два частных дома.