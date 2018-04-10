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Новости Нижнего Тагила

5 лет тюрьмы назначено свердловскому водителю за смертельный наезд на двух девочек

10 апреля 2018, 08:30Добавить новость
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В Белоярском районе Свердловской области к тюремному сроку приговорили водителя, который 28 мая 2017 года насмерть сбил двух девочек. Ему назначили 5 лет колонии общего режима, а также компенсацию морального вреда и лишение права управления авто на три года.

Напомним, водитель в тот вечер был пьян. В районе 4 километра близ села Косулино он ехал на значительной скорости и, не справившись с управлением, выехал на обочину. В это время в попутном направлении шли 15-летняя и 14-летняя девочки. Обе погибли от полученных травм. С места происшествия мужчина скрылся, но вскоре был задержан.

Суд пришел к выводу, что водитель совершил непреднамеренный наезд на людей. Помимо тюремного срока и лишения права водить на три года с виновника аварии в пользу родителей погибших подростков будет взыскано 3,3 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

 
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