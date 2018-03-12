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Новости Нижнего Тагила

Пожилой пациент больницы Пермского края спал на стульях в коридоре (ФОТО)

12 марта 2018, 12:40Добавить новость
больница,здоровье,медицина,пенсионеры,Лысьва,Пермский край,Новые известия

В больнице города Лысьва для пожилого мужчины соорудили кровать из деревянных стульев и поставили ее в коридоре. После появившейся в СМИ информации об этом руководство стационара распорядилось найти пенсионеру кровать.

Мужчина поступил в стационар Лысьвы с нарушением сердечного ритма. Ему требовалось экстренно поставить капельницу, но палаты были переполнены, и для пенсионера соорудили импровизированную кровать из деревянных стульев в коридоре.

Сейчас пенсионера перевели в переполненную палату, места для еще одной кровати там нет, поэтому спать ему придется в проходе.

Руководство медучреждения считает эту ситуацию недоработкой со стороны среднего медицинского персонала, пишут «Новые известия».

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Фото progorod59
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