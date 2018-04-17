Игрушки с мемориала погибшим в «Зимней вишне» в Краснотурьинске выкинули на мусорку

В администрации города Краснотурьинска поясняют, что игрушки не пригодны к дальнейшему использованию, так как подвергались осадкам. Была идея отправить игрушки на кладбища, но она не нашла поддержки.



В отличие от Краснотурьинска, в Серове игрушки были переданы в местное отделение Красного креста, чтобы сотрудники смогли раздать их нуждающимся.



Это не первый инцидент в Краснотурьинске, связанный с кемеровской трагедией. 2 апреля СМИ писали о том, что краснотурьинские подростки ели конфеты, жгли игрушки и выбрасывали венки и цветы с мемориала. Сообщалось, что факт вандализма проверяется местной полицией, пишут «Ведомости-Урал».