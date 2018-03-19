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Новости Нижнего Тагила

Грабили «ювелирные» с участием полицейского: свердловская банда осуждена на 45 лет

19 марта 2018, 22:00Добавить новость
Екатеринбург,полиция,Свердловская область,суд,ювелирный магазин,колония,грабители
В Екатеринбурге на 45,5 лет осуждена банда налетчиков, которые грабили ювелирные магазины и склады в Свердловской области и Перми под прикрытием полицейского.

Банда из 6 налетчиков грабила ювелирные магазины и компьютерные склады в Свердловской области и на территории Перми. С сентября 2015 года по март 2016 года они нанесли магазинам ущерб в 9 млн рублей.

Один из них подготавливал все необходимое для налетов и продавал награбленное, второй – подыскивал соучастников. Еще трое «были на подхвате». Последним участником банды стал старший оперативный дежурный отдела полиции.

Полицейский рассказал сообщникам о складе компьютерной техники, который они ограбили в декабре 2015 года, а в марте 2016 года обеспечивал банде прикрытие.

Как пояснил представитель пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых, в 2018 году банде был вынесен приговор. Ее участники получили от 6 до 14 лет колонии строгого режима, экс-полицейский осужден на 12 лет. В общей сложности налетчиков приговорили к сроку в 45,5 лет, пишет «Вечерний Екатеринбург».

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