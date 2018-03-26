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Новости Нижнего Тагила

Семья из трёх человек погибла в Красноуфимске из-за отравления угарным газом

26 марта 2018, 09:30Добавить новость
город,проверка,Свердловская область,смерть,Красноуфимск,угарный газ,отравление,ГАЗ
В воскресенье ранним утром 25 марта в Красноуфимске члены семьи из трёх человек были найдены мёртвыми. Это произошло в одном из коттеджей на Атамановской горе.

Трагедия произошла по причине отравления угарным газом. Женщина, которая жила с погибшим семейством по соседству, рассказала, что в какой-то момент почувствовала себя плохо. Догадавшись, в чём может быть дело, она вышла на улицу, вызвала скорую помощь и отправилась проверить людей, живущих в другой половине дома. Соседи были мертвы: глава семьи находился в подвале здания, а мать и девочка – в своих спальнях.

Предварительно известно, что домочадцы отравились угарным газом. Оборудование отопительного котла было повреждено. По факту смерти целой семьи проводится проверка сотрудниками СК РФ в Красноуфимске по Свердловской области, передаёт издание «КСК66».

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