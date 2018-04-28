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Новости Нижнего Тагила

Двое мужчин погибли от огнестрелов в Екатеринбурге: возбуждено уголовное дело

28 апреля 2018, 09:00Добавить новость
Екатеринбург,криминал,Свердловская область,смерть,убийство,уголовное дело,оружие,огнестрельное оружие,криминалистика
27 апреля в Екатеринбурге в здании по улице Кузнечная было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Также на месте происшествия был другой раненый мужчина, который позже скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На месте работали сотрудники полиции, а также следователи и криминалисты. Специалисты при помощи новейшей техники изъяли с места происшествия вещественные доказательства.

Рассматриваются все версии произошедшего. Не исключается возможность конфликта между погибшими мужчинами.

В настоящее время проходит работа со свидетелями. Расследование продолжается, передает пресс-служба СК РФ по региону.

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