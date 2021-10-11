Воробьев: Идея ввести ежемесячные штрафы за отказ прививаться от ковида нереальна

Воробьев: Идея ввести ежемесячные штрафы за отказ прививаться от ковида нереальна
Воробьев: Идея ввести ежемесячные штрафы за отказ прививаться от ковида нереальна
Вчера, 22:13Коронавирус COVID-19Фото: Медиахолдинг1Mi
Судебный представитель Василий Воробьев прокомментировал идею члена-корреспондента Российской академии наук (РАН), вирусолога Александра Лукашева по поводу введения ежемесячных штрафов в 5000 рублей для невакцинированных россиян.

Воробьев заявил, что это неправомерно. В частности, по его словам, за отказ привиться гражданина можно наказать, но только единожды, сообщает NEWS.ru.

Эксперт пояснил, что в юриспруденции есть понятие «длящееся правонарушение». Однако за него также можно наказать только один раз, а потом, в идеале, его необходимо прекратить. То есть — заставить людей привиться в принудительном порядке. Но нет закона об обязательной вакцинации, поэтому идею Лукашева в принципе нереально осуществить.

Также юрист отметил, что сравнение штрафов за отказ вакцинироваться от ковида с акцизами на табачную продукцию и алкоголь некорректно. Вирусолог заявил, что лечение одного пациента с COVID-19 обходится системе здравоохранения примерно в 200 тыс. рублей, а вредные привычки также прибавляют работы врачам. Но, по словам Воробьева, это беспредметный разговор. Можно обязать человека привиться, тот желает работать в сфере обслуживания или медицине, либо перед выездом за рубеж. Но обязать граждан вакцинироваться вне контекста — невозможно, так как это противозаконно, считает Воробьев. Он также отметил, что на вычисление непривитых не хватит никаких административных ресурсов, да и стоить это будет намного больше, чем лечение «ковидных» больных.

Напомним, ранее инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что осень — самое неблагоприятное время года в плане заражения коронавирусной инфекцией. Он рассказал журналистам, что это связано с сезонной заболеваемостью гриппом и другими респираторными инфекциями. Кроме того, Тимаков заявил, что такая ситуация опасна для непривитых тем, что в условиях роста заболеваемости существует риск получить слишком большую «дозу» возбудителя COVID-19.

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