Вирусолог заявил, что в России маловероятна новая вспышка COVID-19

По словам эксперта, возможность новой вспышки коронавируса в России маловероятна. Это стало возможным благодаря тому, что не многие россияне планируют провести летний отпуск за границей, поэтому у коронавируса становится меньше возможностей на активную циркуляцию, добавил он. Об этом пишет издание «Народные новости».