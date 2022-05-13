Вирусолог заявил, что в России маловероятна новая вспышка COVID-19

Вирусолог заявил, что в России маловероятна новая вспышка COVID-19
Вирусолог заявил, что в России маловероятна новая вспышка COVID-19
Сегодня, 20:50Коронавирус COVID-19Фото: pxhere.com
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков рассказал, грозит ли России в обозримом будущем новая волна коронавируса.

По словам эксперта, возможность новой вспышки коронавируса в России маловероятна. Это стало возможным благодаря тому, что не многие россияне планируют провести летний отпуск за границей, поэтому у коронавируса становится меньше возможностей на активную циркуляцию, добавил он. Об этом пишет издание «Народные новости».

«Именно благодаря этим причинам, скорее всего, нам не следует ожидать вспышки ни в мае, ни в июне», — сообщил специалист.

Вирусолог отметил, что в ряде других стран вспышки возможны из-за снятия ограничений и включения транспортных потоков. Новую волну коронавируса можно ожидать осенью, когда у детей и взрослых активность иммунитета снижена, подытожил эксперт.

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