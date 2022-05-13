Вирусолог заявил, что в России маловероятна новая вспышка COVID-19

По словам эксперта, возможность новой вспышки коронавируса в России маловероятна. Это стало возможным благодаря тому, что не многие россияне планируют провести летний отпуск за границей, поэтому у коронавируса становится меньше возможностей на активную циркуляцию, добавил он. Об этом пишет издание «Народные новости».
«Именно благодаря этим причинам, скорее всего, нам не следует ожидать вспышки ни в мае, ни в июне», — сообщил специалист.
Вирусолог отметил, что в ряде других стран вспышки возможны из-за снятия ограничений и включения транспортных потоков. Новую волну коронавируса можно ожидать осенью, когда у детей и взрослых активность иммунитета снижена, подытожил эксперт.