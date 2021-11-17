За сутки в Свердловской области подтверждено 732 случая COVID-19

За сутки с 16 по 17 ноября 2021 года в Свердловской области число заразившихся коронавирусом увеличилось на 732 человека. Всего в регионе насчитывается 169,7 тысячи человек заболевших с начала пандемии.

Из больниц по выздоровлению выписаны еще 497 человек. Всего выздоровевших насчитывается 150,5 тысячи человек. При этом в ковидных госпиталях остаются 11,2 тысячи пациентов. Кроме того, за сутки подтверждено 36 смертей. В общей сложности число жертв в регионе достигло 7897 человек. В России за минувшие сутки подтверждено 36,6 тысячи случаев заболевания. При этом бессимптомно болезнь переносят 2,3 тысячи человек. Всего с начала пандемии подтверждено 9,18 миллиона случаев. Число выздоровевших увеличилось до 7,88 миллиона. За сутки из больниц выписаны 36,3 тысячи человек. Также подтверждено 1247 летальных случаев. Всего их насчитывается 259,08 тысячи.

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