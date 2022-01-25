Колл-центр тагильской ДГБ перешел на усиленный режим работы

В этой связи дозвониться в поликлиники на улице Окунева, 32 и Тагилстроевской, 4 утром стало сложнее. Но, как пояснили в детской горбольнице, вызвать врача на дом можно до 15.00 часов в будние дни, и с 8.00 до 13.00 в выходные, сообщили в пресс-службе ДГБ Нижнего Тагила.