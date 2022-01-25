Колл-центр тагильской ДГБ перешел на усиленный режим работы

В Нижнем Тагиле выросла нагрузка на медицинский колл-центр. Связано это с ростом заболеваемости острыми респираторными заболеваниями.
В этой связи дозвониться в поликлиники на улице Окунева, 32 и Тагилстроевской, 4 утром стало сложнее. Но, как пояснили в детской горбольнице, вызвать врача на дом можно до 15.00 часов в будние дни, и с 8.00 до 13.00 в выходные, сообщили в пресс-службе ДГБ Нижнего Тагила.
По всем остальным вопросам лучше звонить после полудня, ведь перерыва в работе «горячей линии» нет. В будни медицинский колл-центр работает до 19.00 вечера. Телефон 8 (34-35) 37-81-82 — многоканальный. Звонки принимают сразу несколько операторов.