Врачи: Лечение необходимо при симптомах омикрона и отрицательном ПЦР-тесте

Даже при наличии симптомов заражения штаммом коронавируса омикрон ПЦР-тест может показать отрицательный результат. Эксперты рассказали об особенностях его диагностирования и лечения.

Инфекционист Евгений Тимаков отметил, что если у человека есть все признаки заболевания, а тест отрицательный, то в этом случае был неправильно взят анализ. Этот штамм имеет свойство быстро покидать носоглотку и не проявляться при тестировании. Об этом пишет newizv.ru. В такой ситуации заболевший заразен. Более интенсивно при омикроне вирус выделяется в инкубационный период, который составляет три дня. По словам главного консультанта по интенсивной терапии индийской больницы и медицинского исследовательского центра PD Hinduja Бхареши Дедхии, из-за низкой вирусной нагрузки некоторые варианты омикрона дают отрицательный результат при тестировании. Перед тем, как сдать тест, нельзя употреблять пищу и воду, пользоваться спреями для горла и носа, жевать жвачку, курить за три — четыре часа до сдачи анализа, употреблять алкоголь за два дня до сдачи мазка. Как сообщает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная, сейчас новый штамм больше похож на обычную сезонную простуду. Он имеет небольшой инкубационный период, а пути передачи те же самые. В последнее время есть тенденция к стабилизации: показатели отсроченной госпитализации не увеличились, количество смертей не растет. Специалисты считают, что у бактериальных и вирусных заболеваний чаще всего симптомы схожи между собой. Это насморк, высокая температура, кашель, общая слабость. При этом надо знать, что антибактериальные лекарства не действуют на вирус. В связи с этим нужно разделять причины заболевания. Современные противовирусные препараты делятся условно на две группы. Это препараты, которые действуют на сам вирус, и препараты, активирующие или имитирующие иммунную защиту организма. Изучение клеточных культур показало, что новый штамм чувствителен к восьми важным противовирусным лекарствам и препаратам — кандидатам для лечения коронавируса. Об этом информирует Cell Research, ссылаясь на результаты исследования, которое было проведено учеными из Кентского университета и Франкфуртского университета им. Гете. К данным лекарственным препаратам относят молнупиравир. Он зарегистрирован в России как препарат «Эсперавир». Среди других препаратов стоит отметить рибавирин, ремдесивир, фавипиравир (он же «Арепливир»), PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент «Паксловида»), нафамостат, камостат и апротинин. Гражданам России доступен «Арепливир». Он эффективен и имеет высокий профиль безопасности. Это доказано многими клиническими исследованиями. Фавипиравир обладает прямым противовирусным действием. Он блокирует распространение РНК-содержащих вирусов, в том числе и SARS-CoV-2. Также его включили в рекомендации Министерства здравоохранения РФ в виде средства этиотропного лечения коронавирусной инфекции. По словам экспертов, при первых симптомах болезни необходимо записаться на прием к специалисту и не заниматься самолечением.

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