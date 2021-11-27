719 случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Свердловской области

Таим образом, за время пандемии инфекция была диагностирована у 177,1 тысячи жителей региона. По России с 26 по 27 ноября COVID-19 зарегистрирован у 33,9 тысячи пациентов, за все время коронавирус выявлен у 9,5 миллиона человек.