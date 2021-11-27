719 случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Свердловской области

719 случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Свердловской области
719 случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Свердловской области
Сегодня, 14:00Коронавирус COVID-19Фото: pixabay.com
Еще 719 случаев коронавируса выявлено за минувшие сутки в Свердловской области, сообщает оперштаб РФ.

Таим образом, за время пандемии инфекция была диагностирована у 177,1 тысячи жителей региона. По России с 26 по 27 ноября COVID-19 зарегистрирован у 33,9 тысячи пациентов, за все время коронавирус выявлен у 9,5 миллиона человек.

Общее количество выписанных пациентов на Среднем Урале достигло 155,3 тысячи человек, 471 из них вылечился за последние 24 часа. По стране за сутки выздоровело 36,4 тысячи россиян, за все время — 8,2 миллиона пациентов.

34 летальных случая зафиксировано за прошедшие сутки в Свердловской области, всего за время пандемии в регионе скончалось 8 328 человек. 1 239 случаев смерти россиян от инфекции подтверждено с 26 по 27 ноября, общее число умерших достигло 271,5 тысячи человек.

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