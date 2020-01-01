С 1 января в России вводится комиссия за денежные переводы по номеру телефона

С каждого перевода банки должны будут отдать регулятору от пяти копеек до трех рублей. Сумма будет распределятся поровну между банком-отправителем и банком-получателем. Какую часть взимаемой комиссии должен будет заплатить клиент — организация будет решать самостоятельно.