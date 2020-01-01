С 1 января в России вводится комиссия за денежные переводы по номеру телефона
Сегодня, 18:16ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 1 января 2020 года ЦБ РФ вводит для банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей, то есть по номеру мобильного телефона, сообщает «Комсомольская правда».
С каждого перевода банки должны будут отдать регулятору от пяти копеек до трех рублей. Сумма будет распределятся поровну между банком-отправителем и банком-получателем. Какую часть взимаемой комиссии должен будет заплатить клиент — организация будет решать самостоятельно.
На сегодняшний день к Системе быстрых платежей подключены свыше 30 банков. За 2019 год жители России с помощью нее совершили более 6,3 миллиона операций на общую сумму 55 миллиардов рублей.
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