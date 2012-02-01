На Урале организовали курсы для наблюдателей на выборах
Специальные курсы для тех, кто готов следить за порядком на избирательных участках во время президентских выборов, организует Облизбирком.
Работа этих курсов начнется 6 февраля. Мы направили приглашение всем политическим партиям, которые принимают участие в выборах, кандидатам, чтобы направили заявки на обучение своих представителей, потенциальных наблюдателей, - сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Мостовщиков. На курсах будут рассказывать об основных законах голосования.
Напомним, выборы президента России пройдут 4 марта. В этот же день жители девяти свердловских городов будут выбирать мэров. Еще в 58 населенных пунктах предстоит выбрать депутатов местных дум. Уже зарегистрировано четыре тысячи кандидатов. 4 марта в регионе откроются больше двух с половиной тысяч избирательных участков. Почти все они будут оборудованы web-камерами, за исключением участков, которые расположены в больницах, военных частях и колониях и СИЗО.
Кроме того, уже на следующей неделе в Свердловскую область поступят комплексы обработки избирательных бюллетеней. При этом электронных урн будет в два раза больше, чем на декабрьских выборах. 600 КОИБов разместят на участках в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральскоми Новоуральске.
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