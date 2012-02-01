На Урале организовали курсы для наблюдателей на выборах

Работа этих курсов начнется 6 февраля. Мы направили приглашение всем политическим партиям, которые принимают участие в выборах, кандидатам, чтобы направили заявки на обучение своих представителей, потенциальных наблюдателей, - сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Мостовщиков. На курсах будут рассказывать об основных законах голосования.

Напомним, выборы президента России пройдут 4 марта. В этот же день жители девяти свердловских городов будут выбирать мэров. Еще в 58 населенных пунктах предстоит выбрать депутатов местных дум. Уже зарегистрировано четыре тысячи кандидатов. 4 марта в регионе откроются больше двух с половиной тысяч избирательных участков. Почти все они будут оборудованы web-камерами, за исключением участков, которые расположены в больницах, военных частях и колониях и СИЗО.