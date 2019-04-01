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Высокинский сообщил об увольнении двух замов глав районов Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Высокинский сообщил об увольнении двух замов глав районов Екатеринбурга

Сегодня, 08:07ПолитикаФото: URA.RU
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