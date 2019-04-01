Высокинский сообщил об увольнении двух замов глав районов Екатеринбурга

В ходе объезда города 31 марта глава Екатеринбурга сообщил, что, как показала практика, справиться с грязью на улицах можно, для этого необходимо своевременно убирать и вывозить снег.

Для того, чтобы справиться с грязью и слякотью главам районов пришлось увеличить объем работ и начать вывозить снег не только с главных, но и со второстепенных улиц.

Можно, конечно, экономить на вывозе снега и не вывозить третью и четвертую категорию, но это принципиально не верно, потому что мы делим граждан на 1, 2, 3 и 4 категории. Но если человек живет на дороге 3 категории, он же не виноват? сказал Высокинский.

Помимо этого, как сообщил мэр, благодаря своевременной уборке снега, удалось сэкономить на ямочном ремонте.

После объезда Высокинский сообщил о грядущем увольнении двух заместителей глав районов. Критике подверглось качество уборки в Кировском и Орджоникидзевском районах. Подвергшиеся критике главы районов и их замы вызваны на совещание в мэрию.