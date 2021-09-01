Татьяна Минеева оценила инициативу Титова о вводе smart taxes

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил с предложением о внедрении в России принципов умной налоговой системы (smart taxes). Как пояснила бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева, все новшества необходимо направлять на выравнивание доходов.

«Хочу отметить, что самая высокая нагрузка падает на малый и средний бизнес, и преимущественно в реальном секторе. Сокращение ставок не решает проблемы бизнеса, как демонстрирует практика. Все новации должны преследовать целью стимулирование роста экономики и выравнивание неравенства доходов в экономике», - сказала Минеева. Свою инициативу Титов озвучил в ходе заседания Столыпинского клуба в ходе презентации соответствующей реформы, сообщает ТАСС. "У нас бомбардировочная налоговая система, точечное наведение отсутствует. То есть сейчас мы просто бомбим пространство тем, что фискально собираем налоги, почти не заостряя, не направляя удары на точечные объекты, то есть туда, где было бы интересно повышать налоговые ставки, поскольку там излишняя доходность, например, и уменьшить налоги, поскольку там нужно стимулировать рост. В настоящее время новые технологии позволяют это делать, то есть мы сегодня можем разрабатывать намного более сложные налоговые системы, чем это было еще вчера. Исходя из этого, мы подошли к анализу и тем предложениям, которые делали, дав этому всему название smart taxes", - отметил он. Как пояснил глава экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко, smart taxes представляют собой девять основных принципов. Их следует «положить в основу налоговой системы». Он пояснил, что речь идет об уменьшении общего уровня фискальной нагрузки в целом, наращивании доходов бюджета через расширении налоговой базы, выходе малого и среднего бизнеса из тени, дифференциации налоговых ставок в зависимости от доходности конкретной отрасли и ее важности для страны, стимулировании инвестиций в место вывода денег из оборота собственниками бизнеса, стимулировании производительности труда, обновлении реального сектора, изъятии природной ренты эффективным образом, сокращении неравенства и перераспределении доходов между бюджетами различного уровня - местным, региональным и федеральным в пользу региональных и местных с целью повышения стимулов к экономическому росту. "Мы предлагаем в целом уменьшить социальные страховые платежи до 15% и понизить НДС. Но при этом нужно компенсировать выпадающие доходы, которые сначала будут, через прогрессивную шкалу НДФЛ, посредством матричного налога на прибыль, когда ставки находятся в зависимости от отрасли. Но еще и сумма налога растет, ставка увеличивается с ростом прибыли, и это тоже практика стран Европы, и США в том числе. Ну и точечное принятие налога с продаж - возвращаемся к этой мысли, поскольку такая мера, которая позволит в определенных регионах выравнивать ситуацию в случае выпадения доходов при осуществлении этой общей налоговой реформы", - отметил Свириденко. НДС предлагается сократить до 10%, поменяв при этом принцип расчета, сказал он. Соответствующую реформу разработали специалисты Института экономики роста им. Столыпина.

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