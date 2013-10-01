Медведев потребовал сделать обязательным страхование жилья
1 октября 2013, 08:45ПолитикаЕвгения
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Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал подготовить предложения по обязательному страхованию жилья, поскольку государство не может каждый раз платить пострадавшим из своего кармана.
Если не принять закон о страховании, то и в впредь при чрезвычайных ситуациях придется «доставать» по 50-60 млрд руб. Не дай Бог, конечно, чтобы еще где-то такое произошло, но у нас страна большая и очень сложная. И мы каждый раз будем тратить деньги, если мы не научимся нормальным образом страховать жилье заявил Дмитрий Медведев.
По его мнению, гораздо более цивилизованным способом будет обязать граждан страховать свое жилье, чем каждый раз экстренно выделять средства из бюджета. При этом премьер напомнил, что система обязательного страхования жилья существовала в СССР и это была эффективная система.
Разработкой и обсуждением соответствующего закона Медведев поручил заниматься вице-премьеру Игорю Шувалову.
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