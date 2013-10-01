Медведев потребовал сделать обязательным страхование жилья

Если не принять закон о страховании, то и в впредь при чрезвычайных ситуациях придется «доставать» по 50-60 млрд руб. Не дай Бог, конечно, чтобы еще где-то такое произошло, но у нас страна большая и очень сложная. И мы каждый раз будем тратить деньги, если мы не научимся нормальным образом страховать жилье заявил Дмитрий Медведев.