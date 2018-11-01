«Прикормленные застройщики» и «аукционный рэкет»: новый выпуск блога 1MI

По словам застройщиков, система «заносов» в кабинеты администраций городов России налажена уже давно. Некоторые просят напрямую, некоторые – через подставных участников аукциона.

Например, в Приморском крае существует практика, когда на аукционы заявляются посторонние люди, которые напрямую говорят о том, что готовы отказаться от участие за определенную сумму денег. Своеобразный «аукционный рэкет».

А во Владивостоке компания жены депутата заксобрания Галуста Ахояна в обход Департамента культуры края застраивает «лакомые» места в историческом центре города торговыми площадями и бизнес-центрами.

Это и многое другое о мошеннических и не очень мошеннических схемах строительства – в новом выпуске блога федерального медиа-холдинга 1MI.