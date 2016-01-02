Россия приостанавливает безвизовый режим с Турцией

Россия с 1 января приостанавливает действие безвизового режима для граждан Турции.

Соответствующее решение было принято после атаки 24 ноября 2015 года турецкими ВВС российского самолета Су-24 во время выполнения им задания в рамках антитеррористической операции над Сирией. В результате нападения самолет был сбит, от огня с земли погиб один из пилотов - командир экипажа Олег Пешков. Во время операции по спасению второго летчика был убит еще один российский военнослужащий.

27 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о том, что Россия приостанавливает действие безвизового режима между Россией и Турцией с 1 января 2016 года.

28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики». Документ, в частности, предусматривает визовый режим, запрещает чартерные рейсы между РФ и Турцией, кроме того, российские туроператоры должны воздерживаться от работы на турецком направлении.

Согласно указу, визовые ограничения не затронут граждан Турции, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство на территории РФ, а также направляемых на работу в диппредставительства.

Турецкие власти пока не предприняли зеркальных мер. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отмена безвизового режима является суверенным правом каждой страны, министерства иностранных дел России и Турции не ведут никаких обсуждений относительно возможного введения Анкарой виз для россиян.

В 1990-2000-х годах для граждан России при поездках в Турцию действовал упрощенный порядок въезда в страну: визу можно было приобрести на границе. В то же время гражданам Турции необходимо было получать визу заранее, в российских посольствах. Исключение было сделано для обладателей дипломатических паспортов (по межправительственному соглашению от 5 ноября 1999 года).