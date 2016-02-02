В Екатеринбурге построят генконсульство КНР
2 февраля 2016, 15:50Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Кадастровая стоимость данного участка составляет 52 миллиона рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Профкомитет Законодательного собрания рассмотрел и одобрил заявку о передаче участка лесопарковой зоны «Зеленая Роща» под строительство генерального консульства КНР.
Площадь данного участка составляет 5 тысяч кв. м. Сама территория будет переведена из региональной собственности в федеральную. Неизвестными остаются лишь информация о застройщике и оплаты налогов с данного участка.
Окончательное решение о передаче и строительстве генконсульства будет принято на заседании Законодательного собрания.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей