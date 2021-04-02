УВЗ, НТМК, бизнесмены, политики и силовики попали в проект о тагильских кланах

В новом спецпроекте TagilCity.ru рассказывает о тагильских кланах УВЗ, ЕВРАЗ НТМК и бизнесменов, а также о нескольких других известных персонах, которые оказывают влияние на процессы, происходящие в городе.

Во время подготовки проекта редакция общалась с экспертами-политологами и изучала политическую повестку. По итогу стало понятно, влиятельных людей Нижнего Тагила можно объединить в три клана и несколько персон выделить отдельно. Клан ЕВРАЗ НТМК для поддержания мощи политического потенциала содержит не только штатных gr-рщиков, но и поддерживает кворум в городской думе, ставит депутатов на уровне области, а также не прочь продвинуть «своего» народного избранника в Госдуму. При этом теплые отношения с региональным правительством помогают клану оказывать влияние на местную власть. Клан «Уралвагонзавода» существенно ослабил свои политические амбиции после ухода команды Олега Сиенко. В первую очередь из-за того, что новый руководитель предприятия Александр Потапов не заинтересован в участии в городских и областных процессах, так как его первоочередная цель — получение прибыли. Помочь ему могут в этом только федеральные власти: только с дружественными представителями в Госдуме можно добиться постоянного спроса на продукцию тагильского завода. В клан «Бизнесмены в законе» вошли предприниматели, которых связывают с неоднозначными событиями «лихих 90-х». Сейчас они полностью ушли в бизнес и занимают достаточно сильные позиции в своих отраслях. Этот клан — сформированное сообщество с негласным пактом о неконкуренции — у каждого бизнесмена была своя сфера деятельности. По мнению экспертов, в будущем влияние членов группы будет все больше ослабевать из-за ухода от дел основателей фирм в силу возраста и новых правил игры на рынке. Помимо кланов, стоит выделить еще трех человек, которые не относятся к каким-либо конкретным сообществам, но оказывают существенное влияние на события в Нижнем Тагиле. Мэр города Владислав Пинаев — придерживается политики выстраивания ровных отношений со всеми структурами. Сам он является представителем федерального клана Сергея Собянина, куда входят тюменцы губернатор Евгений Куйвашев и полпред Владимир Якушев. Их крепкие позиции в регионе обеспечивают Пинаеву спокойную работу. Личность начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова окутана слухами и легендами. Считается, что именно он является хозяином в городе: и отдельные персоны, и бизнес, и теневые структуры не начинают никаких дел без его одобрения. Также уже много лет его связывают хорошие отношения с Владиславом Пинаевым. Медиаменеджера Александра Соловьева собеседники издания называют серым кардиналом. Этот бизнесмен успешно реализовывает свои планы в медиасфере уже при четвертом мэре. Однако ему пока не удалось закрепится в роли политика — бизнес ему удается лучше, считают местные политологи. Кланы Нижнего Тагила: кому принадлежит город?

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