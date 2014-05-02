Завтра в Нижнем Тагиле у памятника Черепановым пройдет пикет в поддержку Владимира Путина
2 мая 2014, 11:58Политика
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Завтра, 3 мая с 14:00 до 16:00 на Театральной площади у памятника отцу и сыну Черепановым состоится пикет. Организатор - Национальное освободительное движение.
Как обозначено на официальной странице движения в социальных сетях, тема пикета: «В поддержку Владимира Путина. Холодная война продолжается». В качестве цели организаторы называют:
Информирование граждан, общественных организаций, политических партий о колониальной зависимости России от США, информационной войне против нашей страны и восстановлении её суверенитета.
Во время пикета тагильчане смогут оказать финансовую поддержку движению.
Фото Виталия Майшева.
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