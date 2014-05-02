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Завтра в Нижнем Тагиле у памятника Черепановым пройдет пикет в поддержку Владимира Путина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Завтра в Нижнем Тагиле у памятника Черепановым пройдет пикет в поддержку Владимира Путина

2 мая 2014, 11:58Политика
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