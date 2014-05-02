Завтра в Нижнем Тагиле у памятника Черепановым пройдет пикет в поддержку Владимира Путина

Как обозначено на официальной странице движения в социальных сетях, тема пикета: «В поддержку Владимира Путина. Холодная война продолжается». В качестве цели организаторы называют:

Информирование граждан, общественных организаций, политических партий о колониальной зависимости России от США, информационной войне против нашей страны и восстановлении её суверенитета.