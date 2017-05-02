Депутатские встречи с избирателями могут быть приравнены в России к митингам

Фракции российской Госдумы предложили внести масштабные поправки в законопроект, касающийся проведения митингов. Они предлагают приравнять депутатские встречи к проведению митингов.

Свои варианты уже предложили партии: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия». Новый законопроект предполагает, что встречи с электоратом в форме публичных мероприятий должны осуществляться в соответствии с законом о проведении митингов.

А это значит, что организаторам необходимо будет уведомлять власти за 7-10 дней до проведения встречи. И только после получения согласия депутаты смогут встретиться со своими избирателями.

Среди предложенных поправок было высказано такое нововведение: установить для встреч заранее специальные места. Тогда согласования с властями не потребуется. Было высказано предложение – определить общение со своим электоратом территориально, а именно: закрепить за каждой фракцией свое место для проведения депутатских встреч, сообщает газета «Известия».