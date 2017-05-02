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Депутатские встречи с избирателями могут быть приравнены в России к митингам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутатские встречи с избирателями могут быть приравнены в России к митингам

2 мая 2017, 17:15Политика
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