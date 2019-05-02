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Изоляция Рунета и прозрачные госзакупки: 1 мая Путин подписал ряд законов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Изоляция Рунета и прозрачные госзакупки: 1 мая Путин подписал ряд законов

Сегодня, 17:09ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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