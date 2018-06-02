Полпред определил первостепенную задачу нового мэра Нижнего Тагила

В планах развития Нижнего Тагила - решение проблем с качеством питьевой воды. Это серьезная и очень финансово емкая задача на ближайшие несколько лет. И власть в Нижнем Тагиле должен подхватить человек, который компетентен в этих вопросах. Эта одна из основных задач для нового главы города заявил Игорь Хоманских.