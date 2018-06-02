Полпред определил первостепенную задачу нового мэра Нижнего Тагила
Полпред президента России в УрФО Игорь Холманских рассказал журналистам о том, что в первую очередь врио мэра Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву предстоит заняться вопросом качества питьевой воды в Нижнем Тагиле.
В планах развития Нижнего Тагила - решение проблем с качеством питьевой воды. Это серьезная и очень финансово емкая задача на ближайшие несколько лет. И власть в Нижнем Тагиле должен подхватить человек, который компетентен в этих вопросах. Эта одна из основных задач для нового главы города заявил Игорь Хоманских.
Администрация города Нижний Тагил предположительно потратит 12 миллиардов рублей на строительство центральной системы водоснабжения и водоотведения, сообщает «Комсомольская правда».
Как сообщалось ранее, 28 мая 2018 года, президент России Владимира Путина назначил бывшего главу Нижнего Тагила, Сергея Носова, врио губернатора Магаданской области. Владислав Пинаев, первый заместитель главы города, является врио мэра Нижнего Тагила.
© TagilCity.ru